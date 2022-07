Ignacia Michelson le pone un alto a Karely Ruiz y asegura que tiene el cuerpo mejor operado

Ignacia Michelson es considerada una de las mujeres más bellas de las redes sociales desde hace un tiempo, pues su figura es espectacular en todos los aspectos, es decir y aunque ha confesado que tiene varias cirugías plásticas a ella no le importa el que dirán, pues no es fanática del gym como otras chicas.

Es por eso que más de uno la relaciona con Karely Ruiz de 21 quien es considerada la mujer del momento por su cuerpazo, el cual también es operado, ya que en muchas ocasiones ha dicho en las entrevistas que lo que ha logrado en redes sociales se lo debe a su físico de impacto total con el que deja a todos muy emocionados.

Aunque muchos han criticado a estas dos bellas mujeres por no hacer ejercicio y ser consideradas superficiales, a ellas no les importa en lo más mínimo dichos comentarios, pues sigue generando dinero con sus fotos super sexys con las cuales dejan a sus fans impactados, pero eso no es todo, pues siempre dan de que hablar por diversas acciones ya sea en looks o algún comentario.

"Te pasaste lo hermosa que eres Ignacia, que tengas un buen fin de semana cuídate", "Te ves tan hermosa guapa", "No es que seas hermosa, es que eres una Diosa", "Me pareció ver una linda gatita", "Yo solo puedo decir que esta niña angelical, va a estar bendecida toda su vida, por ayudar a sacar adelante a sus papás y por tan buenos sentimientos. Felicidades!", "Al chile cae bien karely. Se ve que tiene humildad a pesar de todo", escriben las redes.

Otra de las cosas por las que estas modelos causan revuelo se debe a que siempre tratan de hacer colaboraciones con otras chicas igual de guapas que ellas, ya que se ven de impacto total cuando se ven en una foto con otras influencers con quienes desatan la locura absoluta.

Cabe mencionar que Ignacia Michelson saltó a la fama gracias a Acapulco Shore, mientras que Karely Ruiz causó revuelo en las televisoras locales de su natal Monterrey, donde siempre causaba revuelo su manera de ser tan transparente.