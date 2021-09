Ignacia Michelson sale de Acapulco Shore 9 y explica su razón

Ignacia Michelson de 28 años de edad no se quedó callada y reveló en redes sociales su salida de Acapulco Shore 9 y es que la joven confesó que tiene problemas de salud mental por lo cual estar en el reality show no le gustó del todo.

De acuerdo a la modelo chilena desde muy joven ella enfrenta problemas psicológicos, es por eso que el encierro en Colombia donde se graba la temporada no le favoreció del todo a la reality atar.

Yo no estoy al cien por ciento bien, entonces el encierro estando haya me hizo super mal, estaba muy bajoneada, no me sentía bien, no me sentía segura, no me sentía al cien por ciento. Mi papá no estaba del todo bien tampoco, dice Ignacia Michelson en un love.

Tras dar su versión de los hechos Ignacia Michelson deja en claro que su regreso a la casa de Acapulco Shore podría estar muy lejos, por lo que muchos están preocupados.

"Siento que si está gacho que mucha gente se esté burlando de problemas mentales", "Innecesarios los comentarios hate a una persona que habla de sus problemas psicológicos y familiares", le escriben a Ignacia Michelson.

Para quienes no lo saben Ignacia Michelson está en Acapulco Shore desde la temporada 7 y en la 8 dio mucho de que hablar por las batallas con Jacky Ramírez.

Cabe mencionar que la modelo también es considerada una de las más sexys en redes sociales debido al cuerpazo que se carga.

Leer más: Ninel Conde sin miedo a nada reaparece tras fuga de su marido Larry Ramos