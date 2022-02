Al respecto, Michelson fue muy secreta, asegurando que todavía no tenían la temática para la sesión de fotos, pero esperaba aparecer sin nada encima y confesó que le gustaría fue fuera algo así como una planta, como de hiedra venenosa.

Recientemente Ignacia dio a conocer que este mes de febrero se convertirá en la segunda chilena en ser la portada de la conocida revista para adultos Playboy ; hasta el momento no se ha dado a conocer dicha información que compartió durante una entrevista con los medios de comunicación en la alfombra roja de los Premios Estrellas.

Los fanáticos de Ignacia Michelson cayeron rendidos a sus pies al verla con nuevo look : "Te queda de maravilla ese color", "Eres una mujer realmente hermosa", "Pareces todo un ángel", se pudo leer entre los comentarios de su más reciente publicación.

Ignacia Michelson se cambia de look y tiene a todos rendidos a sus pies

En diferentes fotografías "La Michelson" ha presumido su nuevo look, que tantos comentarios positivos le ha valido. Una de las recientes publicaciones de su perfil de Instagram ha sido la favorita de sus fanáticos, pues lució como todo un ángel caído del cielo en un atuendo en color blanco compuesto por top y jeans.

De nueva cuenta la estrella del reality show de MTV, Acapulco Shore, dejó sin habla a sus fanáticos al presumir nuevo look, logrando obtener bastantes comentarios positivos y todo tipo de halagos, pues es la primera vez que prueba ser pelinegra y le sentó de maravilla.

México.- La influencer, figura de televisión y modelo chilena Ignacia Michelson ha sorprendido a sus fanáticos al revelar su nuevo look ; dejó de lado su emblemático cabello castaño, lacio y con fleco, para probar un tono oscuro, más corto y con ondas.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.