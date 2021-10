Ignacia Michelson se convierte en tentación al lucir pegadito vestido plata

Ignacia Michelson de 28 años de edad causó furor total una vez más y no por aparecer en bikini, sino por lucir un vestido plata el cual se le miraba espectacular y sus fans se lo hicieron saber, ya que le encanta verse muy fashion.

Fue un vestido plata el que lució Ignacia Michelson en la foto el cual también le daba un toque brilloso con la luz del sol y es que llamar la atención siempre le ha fascinado a la famosa quien tiene uno de los cuerpos más bellos de las redes sociales, a pesar de que se ha operado para lograrlo, ella jamás lo ha negado.

Como era de esperarse los fans de la reality star le escribieron todo tipo de mensajes, ya que se miraba increíble, desde su larga cabellera, hasta su bien trabajado maquillaje la famosa como era de esperarse causó euforia, pues en cada foto que sube siempre es la explosión total.

"Te vez hermosa ! Ese color te queda maravillosoooo radiante", "Es porque eres Ignacia, proveniente del fuego... El mundo no está preparado para ti...", "No te pareces a nadie porque tienes una personalidad única y auténtica aunque creo que es un filtro igual te ves genial", le escriben los fans a Ignacia Michelson.

Ignacia Michelson con una sensualidad única/Instagram

Para quienes no lo saben muchos seguidores de la también influencer esperaban verla en la temporada 9 de Acapulco Shore, pero ella mismo le dijo ya basta al proyecto, pues mentalmente no estaba preparada para seguir, es por eso que mencionó en sus redes sociales que no estaría en el proyecto, pues no estaba del todo bien, además quiso evitar otro pleito con Jacky Ramírez con quien se ha ido a los golpes en varias ocasiones.

Cabe mencionar que en los últimos días Nacha como le dicen de cariño sus seguidores le han dicho que ya no se haga más cirugías estéticas, pues lo último que se supo por parte de Celia Lora, fue que su amiga quería irse a otro país con la finalidad de operarse los ojos pues los quería de un tono azul, situación que preocupó a sus fans.

Leer más: Daniella Chávez festeja su cumpleaños 36 y celebra con espectacular vestido de seda rosa