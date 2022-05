Ignacia Michelson se pasea muy fresca en la calle con bralette Calvin Klein

Ignacia Michelson de 27 años de edad, anda desatada como de costumbre, pues una vez más decidió andar un poco destapada para andar muy cómoda con un bralette Calvin Klein en color gris con el cual se miraba espectacular, pues es bien sabido que su figura es una de las más llamativas de las redes sociales.

Y es que como muchos ya lo saben, Ignacia Michelson es fanática de las cirugías plásticas, pues lo admite cada vez que le preguntan, ya que prefiere acudir al quirófano para tener el físico de sus sueños, que pasar tiempo en el gimnasio, por lo que ha causado reacciones de todo tipo por sus curvas de alto impacto.

Si regresamos con su outfit, Ignacia Michelson lo combinó con un pantalón licra en color negro, el cual le resaltó muy bien, además de portar muy poco maquillaje, pues para ella entre más natural el rostro mejor, pues aunque no lo crean la modelo chilena ha dicho que su rostro está libre de cirugías, aunque en más de una ocasión le han dicho que su nariz se ve diferente.

"Amo ese look y a la vida moderna de rocko", "Esa caricatura está en mi top 3 como me gusta, todavía veo capítulos", "Bebe hermosa hermosísima buena tarde bonita", "Que hermosos labios tienes", "Te ves preciosa @lamichelson11 que tengas una buena semana cuídate", "En tus miradas al contemplar la luz de tu belleza sin saber que historias tú estás en mi cabeza, como hadas volando", escriben las redes.

Para quienes no lo recuerdan, Ignacia Michelson no estuvo en la temporada 9 de Acapulco Shore, por lo que a muchos se les hizo demasiado raro no verla, pues era una de las mujeres que levantaba el rating a su antojo, por lo que su ausencia se reflejó mucho.

Cabe mencionar que a pesar de no aparecer ni siquiera en los programas de En Shock, el público ha notado la gran amistad que tiene con Celia Lora desde hace tiempo, pues han realizado algunas fotos subidas de tono con las cuales enamoraron a todos sus seguidores, ya que se ven muy seductoras.

