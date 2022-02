Ignacia Michelson se transforma en una muñeca gamer y se vuelve la sensación de Internet

En el mundo de las redes sociales, Ignacia Michelson es una de las influencers favoritas, esto debido a su contenido. La hermosa modelo no deja pasar la oportunidad de lucirse y presumir un cuerpazo de envidia, mismo que sabe muy bien como estilizar con los mejores atuendos.

De inmediato los comentarios y reacciones no se hicieron esperar, y sorprendió que sus fanáticos destacaran que su nuevo contenido había cumplido sus fantasías. Cabe destacar que es la primera vez que la influencer y estrella de Acapulco Shore, muestra su faceta como gamer.

En las fotografías, mismas que en cuestión de horas han recibido miles y miles de me gustas, se le puede apreciar a Ignacia desde la intimidad de su cama con un traje ajustado al estilo galáctico y luciendo como una muñequita de juguete; "Miau", añadió como descripción.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.