México.- La influencer y figura de televisión chilena Ignacia Michelson continúa acumulando éxitos; en esta ocasión ha revelado que será la portada del mes de febrero de la prestigiada revista para adultos Playboy, convirtiéndose en la segunda chilena en lograrlo.

Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Estrellas, en un encuentro con los medios de comunicación, Ignacia dio a conocer muy entusiasmada la noticia, dejando a todos muy impacientes por verla al frente de la famosa revista.

"Esto surgió cuando yo estuve en Playboy el año pasado con Celia Lora, la sensación de Playboy en México, la diosa. Ella me invitó a un reality show, pero no era foto, sino para videos para la marca", compartió “Nacha" ante Radio Activa.

Continuó explicando que Playboy se quedó muy contento con ella, así que decidieron preguntarle si quería formar parte de la portada de la revista en su edición mexicana, a lo que ella de inmediato contestó que sí, pues ha sido su sueño desde chica.

Ignacia Michelson será la segunda chilena en protagonizar la portada de la revista Playboy

"Me fue súper bien con eso, ellos quedaron muy contentos conmigo y cuando fui a México me llamaron para preguntarme si me gustaría ser portada de Playboy México. Y yo les dije: 'es mi sueño', desde chica yo le decía a mi mamá: ¿tú crees que podría ser portada de Playboy?', y ella me decía: 'ay Ignacia, jamás'", agregó.

De momento, Ignacia Michelson no ha adelantado detalles sobre la temática de las fotografías para Playboy, pero muchos esperan con ansias saber cómo será; al respecto, compartió que le gustaría que estuviera relacionada con la naturaleza, al puro estilo de Eva.

"No hemos hablado de la temática todavía, pero me imagino que son fotos desnuda, obvio. Pero no sé, me gustaría hacer algo así con plantitas como de hiedra. Yo soy una mujer súper empoderada, ustedes saben", escribió la modelo chilena.

Cabe recordar que la estrella de televisión estuvo adelantando un poco durante varios meses la noticia, vistiéndose de conejita y hasta celebrando su cumpleaños con dicha temática, lanzando guiños para sus seguidores y hasta ahora se confirma que será la portada de la popular revista para adultos.

