Ignacia Michelson y Jacky Ramírez se dan con todo en redes sociales

Ignacia Michelson de 28 años de edad ha dejado más que en claro que no soporta a Jacky Ramírez, pues se le fue con todo en redes sociales, esto después de una foto donde la segunda al parecer se operó para tener un cuerpo más estético, por lo cual la chilena le comentó que ahora sí se le quitaría la envidia.

Como era de esperarse Jacky Ramírez no se quedó con las ganas de contestarle y le hizo saber que ella está desproporcionada de su cuerpo, además le comentó que nunca le ha tenido envidia, hasta la tachó de no escribir bien, por lo cual la guerra entre las dos mujeres de Acapulco Shore se desató.

Desde la temporada ocho Ignacia Michelson y Jacky Ramírez no se han llevado bien, incluso en una ocasión llegaron a los golpes, pues se dijeron de todo en las grabaciones lo cual dio como resultado un agarre, dicho pleito siempre ha dado rating, pues como ya lo saben las dos son muy explosivas.

Como era de esperarse los fans de las dos mujeres reaccionaron a la batalla y demostraron para a que team pertenecen, pues es bien sabido que tienen varias fan page donde comparten el mejor contenido de ambas reality star, además los mejores momentos que tuvieron en Acapulco Shore.

"No soy tan fanático de Jacky pero tengo que reconocer que ella siempre tira a matar JAJAJA", "Jacky siempre dando las mejores respuestas", "No para que le puso eso Jacky mañana va a haber en vivos diciéndo que no se que que no se cuándo que ella es una blanca paloma y haciéndose la víctima", escriben las redes sobre la batalla.

Acapulco Shore 9

A pesar de que Ignacia Micheson salió de las grabaciones de Acapulco Shore 9, Jacky Ramírez sí estuvo toda la temporada la cual se grabó en Colombia, además muchos internautas esperan que en esta novena parte las cosas se vuelvan a salir de control, pues en la emisión pasada les fue muy bien en cuanto al rating.

Cabe mencionar que en esta ocasión habrá nuevos integrantes y además se espera un gran festejo para la temporada diez.

