Ignacio López Tarso es conectado a un tanque de oxigeno para respirar

El primer actor Ignacio López Tarso de 95 años de edad y reconocido actor de la Época de Oro del cine mexicano, presentó problemas para respirar, esto después de que el programa Venga la Alegría, le hiciera una entrevista para saber sobre su estado de salud actual, además de como ha enfrentado la cuarentena desde su hogar para no contagiarse de coronavirus, pero la primera impresión del público fue verlo conectado a un tanque de oxigeno para respirar.

Aunque Ignacio López Tarso se mostró feliz en la entrevista que le hizo el matutino no dudo en explicar las razones por las cuales estaba conectado al respirador artificial y confesó que hay ocasiones en que le falta el aire, por lo que recurre al aparato, además el artista dejó en claro que el encierro además de otros problemas de salud se le han venido acumulando es por eso que necesita el tanque de oxigeno.

A veces me asfixia , a veces necesitó el apoyo o la ayuda de un poco de oxigeno. Hoy amanecí un poco falto de aire y me hace mucho provecho lo voy a tener un buen rato, dijo Ignacio López Tarso mientras charlaba en el sillón de su hogar.

Por si fuera poco el legendario histrión confesó que no le tiene miedo a la muerte y que está preparado para lo que venga, pero también dijo que la vida es muy linda, además quiere seguir pisando los escenarios donde ha compartido toda una vida desde que inició en el mundo de la farándula, pues el teatro ha sido su gran soporte ante todo.

No le tengo miedo, sé que va a llegar que bueno, ojalá se tarde todavía, que me deje vivir, porque yo vivo bien, vivo feliz a pesar de que tengo muchas restricciones, por la edad, dieta mi estomago esta delicado, dijo Ignacio López Tarso.

Ignacio López Tarso también aseguró que gracias a los streaming se ha mantenido fuerte a pesar del encierro por la pandemia, pero dijo que si no fuera por las redes sociales se sentiría muy mal, ya que siempre le ha dado las gracias al público, pues lo han convertido en toda una leyenda del arte mexicano, por lo que no duda en seguir actuando.

Mientras tanto los fans del histrión comentaron de inmediato la entrevista que concedió para Venga la Alegría y le mandaron la mejor de las vibras, ya que lo vieron fuerte a pesar de tener el tanque de oxigeno, por si fuera poco le dejaron en claro que todavía tiene mucho que ofrecer en el mundo del espectáculo.

"Dios lo bendiga a este hermoso señor lo admiro mucho, un excelente y primer actor. Me transmite mucha paz y amor", "Señor actor, una escuela de la actuación que gusto verlo tan bien de salud, tan fuerte y con tantas ganas de vivir", "Dios lo Bendiga a este señor todo un maestro", "Hermoso señor, el es grande en todo lo histriónico y escénico...", le escriben a Ignacio López Tarso.

Otra de las cosas que añadió Ignacio López Tarso es que desea pisar un escenario antes de que muera, pues aunque nadie le ha llamado para ofrecerle un papel, él aseguró que el no tener trabajo podría hacer que muera más pronto, pues como se dijo anteriormente el actuar es su verdadera pasión.

Espero que me quede tiempo de volver al teatro, de volver al cine de volver a la televisión, no me llaman, no se filma, no se hace televisión, no se hace teatro, dijo Ignacio López Tarso.

