Ignacio López Tarso, la leyenda viva de la actuación

Mazatlán, Sinaloa.- Enfundado en una bata blanca y con una sonrisa en el rostro el primer actor Ignacio López Tarso recibió a la prensa en Mazatlán para hablar del cortometraje en el que participa, el cual llevará por título Buenos días, Ignacio, que se filma en este puerto.

Se espera que esté terminado para diciembre y estrenarlo más tardar en enero del siguiente año. El proyecto está apoyado por la Secretaría de Turismo. La dirección corre a cargo de Alan Jonsson Gavica. La historia la escribió Leticia Fabián.

López Tarso dará vida a Ignacio en su nuevo proyecto, que habla de una persona en edad adulta, que convivirá con su esposa muerta y tendrá que sobrellevar la vida ante la pérdida.

El actor resaltó que ya ha tenido la fortuna de trabajar con el director mazatleco en la cinta Morenita, por eso ahora, de nuevo se unen para trabajar. En esa película, el actor se roba la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Dijo sentirse muy bien de salud, a sus 94 años, y uno de los motivos es hacer lo que más ama, es actuar. Comentó que Mazatlán siempre lo recibe con los brazos abiertos y disfruta sus bellos paisajes.

Ahora haré un hombre de mi edad, con una bella esposa muerta hace 10 años; una historia de amor bonita.

El actor bromeó con los presentes y aprovechó para agradecer que a lo largo de más de 70 años de trayectoria, ha sido homenajeado por su carrera artística.

“Me han reconocido muchas veces, tengo tres doctorados, honoris causas, que eso es un gran homenaje. El primero fue de la Universidad de Guadalajara; dos o tres años después me invitaron a Monterrey, la Universidad me dio el Honoris Causa, y hace 15 días, en Guadalajara, estando en una ceremonia en la Universidad Santander, me dieron mi tercer doctorado. El viernes pasado, sorpresivamente, me reconocieron con un pergamino, como Patrimonio Cultural Vivo. Me sorprendió mucho”.

Foto Jorge Osuna

Recientemente trabajó junto a su hijo, el también actor Juan Ignacio López Arandal, en Una vida en el teatro.

El artista aprovechó para hablar de la nueva ola de cineastas que han surgido en México. “Están haciendo trabajos muy buenos, han destacado muchísimo. Le han dado mucho nombre al cine mexicano en todo el mundo. Tres o cuatro directores han ganado premios internacionales, han dado a conocer el nombre de México por todas partes con su trabajo como directores de cine”.

El histrión recordó momentos muy gratos junto a la actriz Dolores del Río y enfatizó lo maravilloso que fue estar en dos obras de teatro con ella.

-Película Macario

López Tarso cuenta con una larga lista de películas en las que ha trabajado, pero una que se quedó guardada en su memoria fue la cinta Macario. Al terminar ese proyecto, se compró un carro y se fue de viaje con su familia a Acapulco, con 20 mil pesos que le dieron en esa ocasión.

“La escena fundamental de Macario es cuando parte el guajolote e invita a la muerte la mitad, y él se come el resto con un hambre que se le atora, porque nunca ha comido (a llenarse) y se come medio guajolote, por eso muere. Esa escena es fundamental, tienes que tener un hambre feroz, me dijo el director”.

Pero para sorpresa del histrión, previo a realizar esa escena, de manera sorpresiva acababa de comer y tuvo que demostrar que pese a ello, tenía hambre. Recordó que el guajolote ya estaba frío.

-Sigue en escena

Si bien se negó hablar de política, el primer actor dijo amar a México, respeta su Patria, su país; reconoce los grandes defectos que hay en México y en la sociedad. Resaltó que existen muchos problemas, pero afirma que salen adelante.

En otro tema, resaltó que aún no piensa en el retiro, y mientras tenga salud, seguirá trabajando arduamente.

Dentro de la plática aprovechó para recordar a su amigo “El Loco Valdés”, quien, según comentó, pasa por momentos difíciles, pero afirma que ya se encuentra mejor de salud. Indicó que en días pasados habló con él y que están en pláticas volver a trabar juntos en la obra de teatro Aeroplanos.

Foto Jorge Osuna

En la rueda de prensa se encontraba el cineasta Alan Jonsson, quien agradeció que el actor formara parte de este proyecto, que esperan estrenar antes del 15 de febrero del 2020, con el fin de que sea un regalo para el actor, ya que en esa fecha es su cumpleaños.

Estamos muy emocionados en el proyecto, llevamos muy buen ritmo, va a tener mucho éxito, va a tener un recorrido de festivales.

Se prevé hacer un estreno en Mazatlán del corto y se quiere tener la presencia de López Tarso.