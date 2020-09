Ignacio López Tarso revela por qué razón abandonó el sacerdocio

México. Don Ignacio López Tarso, primer actor mexicano y quien tiene 95 años de edad, revela por qué razón abandonó el sacerdocio. En entrevista que circula en YouTube para el programa El minuto que cambió mi destino, Tarso comparte lo que ha sido gran parte de su vida y relata que pudo ser sacerdote.

Don Ignacio López Tarso, quien tiene toda una vida dedicado al mundo del espectáculo, un día, en su juventud, estuvo en un internado, puesto que sus padres querían que fuera sacerdote, sin embargo él lo abandonó porque no era el camino que quería seguir. Retirarse no está en sus planes y quiere seguir trabajando hasta que Dios y el público quieran, lo ha compartido en varias entrevistas.

Mi papá no tenía dinero para mandarme a estudiar, pero un sacerdote de mi pueblo me sugirió irme al seminario, fueron días maravillosos. Pasé cuatro años estudiando latín, griego, filosofía, pero lo abandoné porque no tenía vocación para ser sacerdote."