¡Ignorada! Lady Gaga no recibe ninguna nominación a los Premios Óscar por House of Gucci

Mejor actriz de reparto, Mejor película, Mejor director y Mejor guion eran las categorías en las que se esperaba que figurara House of Gucci , estrenada en noviembre del 2021, sin embargo, otros famosos ocuparon su lugar, a decisión de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Lady Gaga no figuró en ninguna de las categorías en las que estaría presuntamente nominada por su actuación en la película que relata la historia del asesinato de Maurizio Gucci, de la prestigiada marca con el mismo nombre, a manos de sicarios contratados por su esposa Patrizia Reggiano.

A pesar de que distintos medios especializados argumentaron que Gaga sería una de las más fuertes competencias en la premiación por su actuación en House of Gucci , filme de Ridley Scott , la superestrella del pop no ha recibido ninguna nominación, causando enojo e indignación entre el público.

Estados Unidos.- Este martes se ha develado la lista completa de nominados para la edición número 94 de los Premios Óscar , que se llevarán a cabo el próximo domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y quien no ha figurado entre las categorías es la actriz y cantante estadounidense Lady Gaga .

Gilberto Coronel Periodista Web

