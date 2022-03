Iliana Fox, actriz de "El último rey", se disculpa con Doña Cuquita, viuda de Don Vicente Fernández

En la controvertida bioserie "El último rey: el hijo del pueblo", Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, es personificada por la actriz mexicana Iliana Fox, quien ha participado en telenovelas como "Mirada de mujer, el regreso", "Cuando seas mía", "Vivir sin ti" y otras más. En una entrevista para TVyNovelas, se disculpó con la matriarca de la Dinastía Fernández...¿por qué?

La actriz, de 45 años de edad y originaria de la Ciudad de México, manifestó que le gustaría conocer en persona a la señora María del Refugio Abarca Villaseñor, quien estuvo casada por casi seis décadas con Vicente Fernández, uno de los grandes ídolos de la música mexicana.

"Me encantaría conocerla, abrazarla y decirle lo mucho que la entiendo, quiero que ella sepa que para mí es un honor absoluto interpretarla, que estoy haciendo esto con todo el respeto del mundo".

Iliana Fox externó que a través de este proyecto actoral, está tratando de entender a Doña Cuquita como mujer y persona. Asimismo, le ofreció disculpas por si llega a equivocarse en alguna parte de la interpretación, "pero está hecha con mucho amor".

En la entrevista para la revista antes mencionada, la ex pareja sentimental del actor José María Yazpik, describió a la mamá de Alejandro Fernández, "El Potrillo", como una mujer inquebrantable y cuando se trata de las personas a las que ama, "no hay quién la doblegue, eso lo admiro muchísimo, porque de verdad no es fácil ser incondicional, la base es el amor absoluto".

Otra cosa que quisimos destacar es la enorme fe que tiene esta mujer, esa fe que la ha mantenido de pie con tantas cosas que ha vivido.

La familia de Vicente Fernández y TelevisaUnivisión (conglomerado transnacional de lengua española de medios de comunicación y entretenimiento, donde Televisa es accionista mayoritaria), tienen una disputa legal por "El último rey: el hijo del pueblo".

La familia Fernández Abarca ha manifestado que la televisora no tiene los derechos para usar la imagen de Don Chente, además, de que lo están haciendo con fines de lucro.

"Ni yo ni mis hijos queremos ni un centavo de Televisa, que les quede claro, es un tema de dignidad, que no me vengan con su cuento, de que es un homenaje con todo respeto para Vicente, es por dinero, robándose su imagen", expresó Doña Cuquita en un comunicado.