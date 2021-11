Iliana Fox pone su corazón en Luis Miguel, la serie

Con una amplia trayectoria artística, la actriz Iliana Fox quien ha participado en varias telenovelas como Machos, Mirada de mujer, El regreso, Cuando seas mía, Vivir sin ti, entre otras más. Ahora se encuentra en la tercera y última temporada de la serie de Luis Miguel, el cual nos platicó sobre su participación en la producción. “Muy contenta la verdad de participar en una serie como tan importante como a nivel internacional y pues me da mucha emoción y también de poder interpretar a una persona que existe y que además pude conocer y compartir con ella en el set es una mujer que es trabajadora, súper profesional y todo el tiempo de que las cosas salgan súper bien y la verdad fue muy bonito poder trabajar con Diego y hacer el personaje de Carla quien es una mujer que admiro”, indica.

Gran experiencia

En entrevista para DEBATE, la actriz nos platica como fue su experiencia al dar vida y entrar en la piel de la productora Carla González Vargas, la productora que convenció a Luis Miguel de ventilar su vida, siendo el artista más privado de México. La actriz indicó que tuvo pláticas muy interesantes detrás de la realización de esta producción, quien le contó cómo se dio la concepción de Luis Miguel, La Serie. “Una mujer súper fuerte, poderosa siento que es como directa y creo que eso ayudó mucho para poder convencer a Luis Miguel porque él estaba muy dudoso, siempre ha sido una persona muy privada, a pesar de la magnitud de fama que tiene, pero a ver logrado de que habrá su vida de esa manera imagínate, la gran mujer que es Carla, una mujer inteligente”. Cabe destacar que Carla fue una pieza clave para lograr que se hiciera la serie que ha conquistado a la audiencia de Netflix.

Carrera

A lo largo de su carrera Iliana Fox, ha interpretado a infinidades de personajes, en donde asegura que cada uno se los lleva en el corazón. Además lo que más ha extrañado trabajar durante la pandemia es hacer teatro y desea volver a pisar el escenario y recibir el aplauso del público. “Empezar con telenovelas, pero también me tocaron las producciones que ya se hacían de otra manera como Mirada de mujer y eso me aproximó al cine, el teatro que es lo que extraño muchísimo que ojalá ya se pueda regresar sin ninguna restricción, la verdad si ha sido una carrera difícil pero también es muy apasionante y gratificante no solamente en el set y actuar sino también poder llegar al público”, finalizó.

