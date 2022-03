Ilse, de Flans, sufre aparatosa caída en pleno concierto en vivo (VIDEO)

México.- Como toda una rockstar, Ilse, la integrante del grupo Flans, se aventó sobre su público sin pensarlo, lo que dio como resultado una aparatosa caída que quedó registrada en video, el cual comenzó a circular por las redes sociales.

El Auditorio Nacional fue testigo del éxito de Flans y Pandora con un lleno total, quienes han emprendido una gira en conjunto, así como del bochornoso momento que pasó Ilse al intentar que su público la levantara, probando ser toda una estrella de rock.

Mientras Flans interpretaban el tema 'A cada paso', Ilse se acercó al público decidida a lanzarse sobre ellos para ser levantada y terminó en el suelo del recinto, aunque muchos intentaron ayudarla, no lo lograron y cayó directo al suelo.

Tras su caída, Ilse no dudó en bromear un momento, compartiendo el video a través de sus redes sociales, en el que se aprecia que se dio un buen golpe, sin embargo, no fue algo que la detuviera a seguir dando su show, lo que evidenció su profesionalismo y compromiso con el público.

Los comentarios no se hicieron esperar a través de las redes sociales, en donde usuarios de Internet no pararon de bromear con la caída de la integrante de Flans y externaron su total cariño para la cantante, mientras hubo quienes le cuestionaron si se había lastimado o algo, pero no fue el caso, afortunadamente.

