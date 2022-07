Imágenes de Ingrid Coronado y sus hijos Luciano y Paolo, al arribar al funeral de Fernando del Solar

Ingrid Coronado no ha comentado nada tras la muerte de Fer. La agencia que la presenta emitió el siguiente comunicado que se compartió en sus redes sociales:

"Muy lamentablemente, Ingrid ha sido muy agredida a través de las redes, cosa que no entiendo, es demasiada la maldad en muchas personas, en este momento, deberían de quedarse callados, solidarios y apoyar", manifestó Pati Chapoy.

Ingrid Coronado llegó a la funeraria minutos antes de las siete de la mañana de ayer viernes, junto con sus hijos, para que le dieran el último adiós a su progenitor. La también ex integrante de Timbiriche, acudió muy temprana para evitar tumultos y a los medios de comunicación , pues además de ser un momento un doloroso, en redes sociales ha recibido muchos ataques luego de que se diera a conocer la muerte de su ex esposo .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.