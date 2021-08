Imanol Landeta enfrenta dura batalla con su exesposa y la acusa de quererlo separar de su hija

México. El cantante y actor mexicano Imanol Landeta, hijo del también actor Manuel Landeta, enfrenta serios problemas con su exesposa María Julia, quien supuestamente evita que pueda ver a la hija de ambos, quien tiene tres años de edad.

Imanol Landeta comparte en varias entrevistas con medios de comunicación que pasa por una situación complicada con su exesposa, la cual presuntamente busca mudarse de la Ciudad de México a Sonora y dificultarle la convivencia con su hija.

En entrevista con Todo par la mujer, Landeta señaló que la mamá de su hija y él decidieron separarse hace más de un año porque la relación dejó de funcionar y estar juntos no era saludable para ambos, tampoco para su hijita.

Entonces Imanol pidió la separación e hicieron un convenio de convivencia que se convirtió más bien en un limitante a la convivencia porque por más que él buscaba hacer las cosas bien, su ex hacía todo lo contrario.

Imanol Landeta. Foto de Instagram

En entrevista con De Primera Mano reveló que la mamá de su hija ya tiene otra pareja, y por esta situación desea cambiar su lugar de residencia.

“Ahora tiene un novio en Sonora y pese a las justificaciones que yo he estado recibiendo de ella en los pocos encuentros que hemos podido sostener para hablar de esto, pues más bien hace referencia a intereses suyos."

Landeta se muestra preocupado por dejar de ver a su niña y siente que la está perdiendo, lo cual le duele mucho. Lleva 20 días sin poder verla y hace público que su exesposa le ha cerrado todos los canales de comunicación.

Imanol, quien comenzó su carrera artística cuando era un niño, refiere que no es millonario para volar cada fin de semana a Sonora, donde se aloja su ex, para ver a la niña, pero eso no lo comprende ella.

"Me estoy partiendo la cara por salir adelante y además que procuro a mi hija, soy un papá presente que quiere ser parte de los recuerdos de su hija y lo que estoy viendo es que no está tomando en cuenta que existe un papá."

Leer más: Eiza González habría recibido propuesta de matrimonio de su novio Paul Rabil

Imanol Landeta comenzó su carrera como actor al participar en la película Última llamada, en 1996, y desde entonces participó en casi una docena de películas y series de televisión.