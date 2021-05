Imelda Garza reacciona al supuesto amorío entre su esposo Julián Figueroa y la hija de Ninel Conde

Hace unos días se dio a conocer un supuesto triángulo amoroso en la farándula en México. Al parecer el joven cantante Julián Figueroa, hijo del fallecido cantautor Joan Sebastian y de la actiz costarricense Maribel Guardia, tiene una amorío con Sofía Telch, hija de los actores Ari Telch y Ninel Conde.

Imelda Garza Tuñón, esposa de Julián Figueroa y madre de su hijo José Julián, habló al respecto en una entrevista para el show de televisión "Suelta la sopa" de Telemundo. La nuera de Maribel Guardia desmintió que el cantante le haya sido infiel con la hija de Ninel Conde e inclusó, lamentó que el nombre de Sofía Telch haya estado involucrado en este desagradable rumor.

A mí no me parece que (Sofía) sea una mala persona ni nada, Julián de hecho ya se disculpó con ella, la verdad qué pena y una disculpa muy grande.

Imelda Garza dejó muy en claro que su matrimonio con Julián Figueroa sigue en pie, pese a lo que han publicado algunos medios de comunicación. "Yo no tengo nada que sentir al respecto, más que por la persona que está haciendo esto, pues no se me hace padre y yo por eso ya di un comunicado donde explicaba las cosa".

En el programa de televisión "El Gordo y la Flaca" que se transmite por la cadena Univisión, se dijo que Ninel Conde "está que echa chispas" ante el supuesto amorío de su hija Sofía con Julián Figueroa, un hombre casado y con hijo. "Se comenta que Ninel anda tan desesperada que quiere hablar cara a cara con Maribel Guardia de todo este asunto", aseguraron los conductores del show de TV antes mencionado.

Al respecto Maribel Guardia dijo al programa "Suelta la sopa" que el rumor de un romance entre su hijo y la hija de Ninel Conde, estaba "más alejado de la realidad".