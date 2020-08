Impactante foto de Silvia Pinal y Alejandra Guzmán, juntas, causa fuertes críticas en Instagram

México. Una impactante fotografía de Silvia Pinal y Alejandra Guzmán, juntas, causa duras críticas en Instagram. Cibernautas hacen comentarios fuertes tras ver la imagen que Alejandra comparte en su cuenta de Instagram y en la que aparece al lado de su famosa mamá. "De tal palo, tal astilla", les escribe alguien.

Silvia Pinal y Alejandra Guzmán aparecen sin maquillaje, y la fotografía no es muy buena, así que de inmediato se lo hacen ver a Alejandra muchos cibernautas. Y esta no es la primera vez que publica la cantante una imagen así, antes ya lo había hecho, pero no le importa lo que la gente opine y lo sigue haciendo.