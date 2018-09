Impacto Sinaloense se posiciona con su música

Mazatlán.- El grupo de norteño banda Impacto Sinaloense cumplirá en septiembre tres años de haberse formado. Ahora promocionan su más reciente melodía, titulada Sorry, que se desprende de su primera producción discográfica, La vida alegre. En entrevista con EL DEBATE, sus integrantes comparten que tienen como meta presentarse en Estados Unidos.

Con nuevo material

Andrés Valdés, representante de Anval Music, tuvo la idea de formar el proyecto con el fin de ofrecer una nueva propuesta para el público. Los vocalistas Arnulfo Sánchez y Álex Morales, junto a sus compañeros de grupo, los músicos Gerardo Castillo, Mario Flores, Antonio Aguirre y Rafael Quezada hablaron de sus proyectos más recientes y los que están por venir. Detallaron que sin duda, uno de los logros más recientes es tener su primer disco en sus manos.

“Es un material muy completo, es un regalo para los fans que los han seguido en los últimos años. Incluye nueve cortes que ya se han escuchado, los demás son inéditos y esperemos que los coloquemos en el gusto de la gente”, refirió Álex Morales.

Comparten que en su nueva producción incluyen piezas de Salvador Aponte, Chucho Rivas y Fabián Pacheco, entre otros.

“Hay más variedad de canciones. Se da la moda de sacar covers, pero nosotros le apostamos a canciones inéditas. Más adelante no descartamos lanzar covers”, refirió Arnulfo Sánchez.

Indicaron que tal vez más adelante también podrían hacer algunas colaboraciones con otros artistas y adaptar melodías de otros géneros al norteño y banda.

Sobre el nuevo corte promocional, llamado Sorry, detallaron: “Es una melodía compuesta por Fabián Pacheco. Es un tema de desamor, habla de una pareja en que a uno de los dos no le dan el cien por ciento. La otra persona se desvive por ti, quiere más atención. A la chica la tratan bien, pero quiere a alguien más. Después pretende regresar, pero ya no se puede”.

Revelan que la historia se grabó en La Manzanilla, Jalisco.

Metas claras

En otro tema, comparten las metas que tienen para el norteño banda. “Queremos llegar a los primeros lugares, llenar auditorios y estar en plazas difíciles”, dijo Sánchez. Refirieron que ya han abierto conciertos a la banda La Adictiva y estado en escenarios muy importantes, como en las Fiestas de Octubre.

“A corto plazo queremos ir a Estados Unidos, promocionar nuestro disco allá, seguir ganándonos el cariño del público”, expresó Sánchez.