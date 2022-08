In the SOOP Friendcation: la lista de deseos de V de BTS y sus amigos del Wooga Squad (VIDEO)

Los integrantes de Wooga Squad pudieron coordinar sus apretadas agendas de trabajo, para realizar un viaje de cuatro días y tres noches. V de BTS, Choi Woo Shik, Park Seo Joon, Park Hyung Sik y Peakboy, se tomaron unas merecidas vacaciones en el pasado invierno en Goseong, en la provincia de Gangwon, Corea del Sur.

Este divertido viaje que realizó el famoso grupo de mejores amigos, llamados el Wooga Squad, fue filmado bajo la producción de V de BTS, y compartido con sus miles de seguidores a través del reality show "In the SOOP: Friendcation" (estrenado por JTBC y Disney+), un spin-off de "In the SOOP", creado por HYBE y anteriormente, protagonizado por las boy bands BTS y SEVENTEEN.

Este quinteto de celebridades no solo tuvieron momentos de gran diversión, sino también espacios para compartir sus reflexiones y pensamientos sobre sus respectivos futuros.

El Wooga Squad viajó a Goseong, en la provincia de Gangwon, Corea del Sur. Foto: HYBE

Mientras el Wooga Squad viajaba en auto, rumbo a un cierto lugar en el condado de Goseong, el cantante, compositor, actor, modelo y bailarín Kim Taehyung, mejor conocido como V, uno de los miembros de BTS, les preguntó a sus amigos si tenían alguna lista de deseos.

El primero en compartir sus deseos a futuro, fue el actor y cantante Park Hyung Sik, quien sorprendió a sus entrañables amigos, al revelarles su lado más extremo. "Me gustaría hacer paracaidismo, también quiero ir en helicóptero hasta la cima de una montaña y bajar esquiando, son cosas que quiero hacer antes de morir".

A manera de broma, el actor Park Seo Joon, le pidió que lo hiciera antes de cumplir los 40 años de edad. "A esa edad no podré porque me temblarán las piernas", respondió Park Hyung Sik.

V de BTS, expresó su deseo de vivir en el extranjero, específicamente en un lugar rodeado por la naturaleza. "Yo también quiero, me gustaría vivir en el extranjero", manifestó Park Seo Joon.

El rapero, compositor y productor musical Kwon Sung-hwan, mejor conocido como Peakboy, compartió su deseo a corto plazo: "yo, en el año 2022, tomaré retratos familiares".

Por su parte, el actor y modelo Choi Woo Shik, externó su anhelo de poder dirigir y producir alguna serie de televisión, una película o algún programa de variedades. "Aunque no me encargue de la dirección, me gustaría hacer una producción". Park Seo Joon, como el buen amigo que es, lo alentó a cumplir su deseo, "¡puedes hacerlo, es buena idea!".

Mientras compartían sus listas de deseos, Park Seo Joon sugirió que la próxima vez que se reunieran, deberían llevar a cabo un viaje de mochilero y filmar un "Road movie". A Park Hyung Sik le agradó la idea, "cada uno con nuestro equipo de grabación". El rapero Peakboy agregó que hasta podían crear una canción juntos y grabarla. "Tenemos que hacerlo", reiteró Choi Woo Shik.

Sobre su lista de deseos, Park Seo Joon manifestó que es era su preocupación, pues no hay nada que quiera hacer, ya que todo se convierte en trabajo. En los últimos años, ha trabajado muy duro y sin tiempo para descansar, señalando que este viaje con sus amigos del Wooga Squad, ocurrió en un oportuno momento, "estamos teniendo un buen descanso".