"In the SOOP: Friendcation", protagonizado por el Wooga Squad, fue planeado y producido por V de BTS

A pocos días del esperado estreno de "In the SOOP: Friendcation", reality show protagonizado por el Wooga Squad, integrado por los talentosos y carismáticos Choi Woo Shik, V de BTS, Park Seo Joon, Peakboy y Park Hyung Sik, fue publicado el tercer y último teaser, donde se dieron a conocer más detalles de este viaje que realizaron y el cual será compartido con los fans a través de JTBC y Disney+.

"In the SOOP: Friendcation" fue filmado en el pasado invierno, durante cuatro días y tres noches en Goseong, un condado en la provincia de Gangwon, Corea del Sur. En el tercer teaser, fue revelado que este reality show, un spin-off de "In the SOOP", fue producido por el cantante, compositor, modelo y bailarín Kim Taehyung, mejor conocido como V, uno de los integrantes de la boy band surcoreana BTS.

En este nuevo adelanto, el Wooga Squad se reúne en una de las oficinas de HYBE, para planificar el viaje que realizaron a Goseong. "¿Cómo hemos llegado hasta aquí?", menciona el actor y cantante Park Hyung Sik, mientras que el también actor surcoreano Choi Woo Shik bromea al decir: "yo no me he afeitado". El rapero y productor musical Peakboy agrega, "entonces, no estaba planeado, ¿verdad?".

El Wooga Squad planificando el viaje.

El actor Park Seo Joon pregunta, "pero, ¿qué vamos a hacer?", a lo que V de BTS les dice: "confíen en mí".

Durante la reunión de planificación, Peakboy dice: "es como cuando vamos de viaje?", a lo que Park Seo Joon señala: "no es como cuando vamos de viaje, sino que vamos de viaje". El Wooga Squad planeó ir a pesar, patinar sobre hielo, hacer una fogata y muchas más divertidas actividades, como se mostró en el tercer teaser de "In the SOOP: Friendcation".

Además de contar la historia de su primer encuentro, del cual surgió esta extraordinaria amistad, los integrantes del famoso grupo de mejores amigos, compartirán historias sinceras sobre ellos. "Cuando estamos juntos, yo también bajo la guardia", externó V de BTS.

Al final de este adelanto de un minuto y 33 segundos, Choi Woo Shik, Peakboy, Park Hyung Sik y Park Seo Joon, se preocupan y divierten a la vez, ya que V estaba llorando mientras dormía. ¿Qué fue lo que pasó? Lo sabremos próximamente.

El estreno de "In the SOOP: Friendcation", se llevará a cabo el viernes 22 de julio, a la 9:00 pm (hora estándar de Corea del Sur), por el canal de televisión JTBC y dos horas después, a través de Disney+, plataforma de streaming propiedad de The Walt Disney Company.

Este reality show con el Wooga Squad consta de cuatro capítulos y cada uno de estos, estarán disponibles los viernes. Hasta el momento, se desconoce cuando se estrenará "In the SOOP: Friendcation" en Latinoamérica.

"Qué bonita la amistad que tienen, Tae se ve que la pasa bien con ellos es tan lindo, quedé con ganas de ver más", "Taehyung: 'bajo la guardia cuando estoy con ustedes', entienden por qué amo tanto al Wooga Squad y a Tae con ellos, porque lo hacen feliz" y muchos más, son los comentarios de los fans, en el teaser publicado en YouTube.