Incierta la fecha del reencuentro entre BTS y ARMY; la banda surcoreana cancela el "Map of the Soul Tour"

¡Tristes noticias para ARMY! BTS ha cancelado oficialmente el "Map of the Soul Tour". La nueva gira mundial de "Los Príncipes del Pop" daría inicio el 11 de abril de 2020 en el Estadio Olímpico de Seúl, Corea del Sur; las fechas fueron anunciadas por Big Hit Music a fines de enero del año pasado. Dos meses después la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del Covid-19.

La gira de BTS tuvo que posponerse; la agencia que lanzó y representa a Bangtan Sonyeondan, informó que reprogramarían las fechas del "Map of the Soul Tour", sin embargo, ante lo impredecible de la pandemia, era imposible fijar fechas exactas.

A casi dos años del último concierto de BTS en el Estadio Olímpico de Seúl (cierre de su aclamada gira "Love Yourself: Speak Yourself", Big Hit Music confirmó la cancelación definitiva del "Map of the Soul Tour". A través de un comunicado manifestaron:

"Nuestra compañía ha trabajado duro para reanudar los preparativos para el 'Map of the Soul Tour', sabiendo que todos los fans han estado esperando ansiosamente y anhelando la gira, sin embargo, debido a circunstancias cambiantes fuera de nuestro control, se ha vuelto difícil reanudar las actuaciones en la misma escala y cronograma que se planeó previamente, por lo tanto debemos anunciar la cancelación del 'BTS Map of the Soul Tour'".

Big Hit Music manifestó que los conciertos de la gira en Seúl, Corea del Sur fueron cancelados previamente en febrero de 2020, seguidos por el aplazamiento del tour por Estados Unidos y Canadá en marzo; las fechas en Europa y Japón se pospusieron antes del inicio de la venta de entradas en esas regiones.

"Lamentamos tener que informarles ahora de la cancelación formal del tour, para los fans que hayan reservado boletos para los espectáculos de América del Norte, recibirán un correo electrónico de su punto de compra original con respecto a los reembolsos".

Tanto Big Hit Music como BTS, ofrecieron una sincera disculpa a los millones de fans, quienes esperaban con ansias la reanudación del "Map of the Soul Tour". Asimismo mencionaron en el comunicado estar "trabajando para preparar un programa viable y un formato de actuación que pueda cumplir con sus expectativas, les proporcionaremos avisos actualizados lo antes posible".

