"Incluso consideramos la idea de separarnos", la confesión de Jin de BTS que hizo llorar a todo ARMY

En "Break The Silence", Min Yoongi dijo que la letra había sido escrita especialmente para ellos, "cuando estaba escribiendo la melodía, en ese momento, estábamos contemplando profundamente si debíamos renunciar o no. Cuando toqué la canción para los integrantes, todos lloramos juntos".

Cabe recordar, que el tema de la separación lo reflejaron a través de la canción "Tear" , el outro del tercer álbum de estudio de BTS, "Love Yourself: Tear", e interpretada por la rap line: RM, J-Hope y Suga.

Mientras hacía esta confesión, su amigo V no pudo contenerse y rompió en llanto, siendo consolado por Jungkook (momento TaeKook que tampoco será olvidado por el fandom). "Estoy muy agradecido con nuestros miembros que encontraron esa resolución nuevamente, y quiero darles las gracias a mis amados amigos y ARMY. Gracias", finalizó Jin.

Estábamos teniendo un momento realmente muy difícil mentalmente, así que hablamos juntos y nos preocupamos sobre si debíamos disolvernos o no.

¿Qué hubiera pasado si hace unos años, los integrantes de BTS se hubieran separado? Desde su debut en junio de 2013 con el lanzamiento de su primer single álbum "2 Cool 4 Skool", que incluye la canción principal "No more dream", RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook estuvieron trabajando arduamente para demostrar que eran más que una boyband, mostrarle al mundo su potencial artístico y a su vez, estuvieron recibiendo y esquivando muchas "balas".

