¿Incomoda a Íngrid Coronado que su exesposo Fernando del Solar esté enamorado? Ella responde

México. La conductora de televisión Íngrid Coronado estuvo como invitada en el programa Ventaneando y confesó que le hace feliz saber que su exesposo Fernando del Solar esté de nuevo enamorado al lado de otra mujer.

Coronado dijo estar contenta por saber que Fernando rehace su vida sentimental y también confesó que por eL momento ella no tiene pareja y se dedica exclusivamente a trabajar y a estar al pendiente de sus hijos.

La guapa conductora reitera que Fernando es y siempre será parte importante en su vida porque es el padre de sus hijos y también siempre está presente en sus oraciones.

"No tengo más que desearle bien, sé que le está yendo bien en cuestiones de pareja, eso me alegra mucho. Me da mucho gusto”, menciona Coronado.

Íngrid Coronado. Foto de Instagram @ingridcoronadomx

Y efectivamente, Fernando se ha dado una nueva oportunidad en el amor y en abril pasado hizo público que pronto se casará con Ana Ferro, de quien está muy enamorado y es correspondido, además en redes sociales constantemente comparte imágenes en las que aparece con ella.

Íngrid Coronado y Fernando del Solar estuvieron casados entre 2008 y 2015, y se separaron en medio de una serie de dimes y diretes, puesto que él enfrentó serios problemas de salud.

En la misma entrevista con Ventaneando, Íngrid dijo que no tiene pareja actualmente y no disfruta a sus hijos, quienes le han mencionado en varias ocasiones que no tienen problema en que busque a un hombre quien la quiera y le haga compañía.