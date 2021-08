"Incomodo"; Así conoció Alessandra Rosaldo a Victoria Ruffo por primera vez

México.- Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo han compartido momentos de sus vidas con el actor Eugenio Derbez y aunque Ruffo no mantiene una buena relación con el comediante desde hace algunos años lo cierto es que no por eso ha tratado mal a Alessandra actual pareja del actor.

Pues de acuerdo la anécdota relatada por Eduardo Derbez la primera vez en la que Victoria y Alessandra se conocieron fue de una manera un tanto extraña e incómoda.

Si bien tras los años el ese momento es recordado de manera divertida, por José Eduardo uno de los hijos mayores de la dinastía Derbez, pues recordó dicho momento lo dejó temblando ante lo que se imaginó que podría suceder.

El joven actor contó la historia a través de YouTube en donde hablo con Alessandra Rosaldo sobre aquella incomoda convivencia.

“Voy a contar una anécdota. ¿Tú te acuerdas cuando entraste al baño a mi casa?”, preguntó José Eduardo, a lo que Rosaldo respondió: “Sí, la primera vez que vi a tu mamá”, mencionan al en el video.

La historia fue contada en un video de del canal de Eduardo Derbez en YouTube

Eduardo describió que todo comenzó luego de que Alessandra lo iba a dejar a la casa de su mamá y al llegar a la casa, la actual pareja sentimental de Eugenio pidió permiso para pasar al baño. Petición a la que accedió pues consideró que su mamá tardaría en llegar.

"Yo le dije, mi mamá no está y no va a llegar hasta dentro de muchas horas así que Ale pásale a la casa y ve al baño’", recordó el hijo de Victoria Ruffo.

Aunque creyó que no sucedería nada al no estar su madre, el momento incomodo sucedió cuando llegó la actriz y se encontró con Rosaldo saliendo del baño.

“La primera vez que yo la conocí y sí fue un poco raro. pero yo me acuerdo que nos saludamos cordialmente y nos saludamos bien. No sé si se habrá molestado, eso nunca me lo dijiste. Pero no, tu mamá súper linda”, mencionó Alessandra.

Leer más: José Eduardo Derbez hace una súplica a Eugenio Derbez, respecto a su mamá Victoria Ruffo

Por su parte José Eduardo mencionó que no sabe si su mamá se enojó por aquel encuentro, lo cierto es que tras el paso del tiempo aquella que por algunos segundos pareció una incómoda escena, hoy es recordada con alegría.