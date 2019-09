¡Increíble! Hija del 'Canelo' Álvarez presume bolso Hermès de 1mdp

Ya es bien sabido que el boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez tiene un gran gusto por grandes marcas y ostentosos accesorios, pero lo que ahora ha sorprendido es que la pequeña hija del boxeador ahora presume un bolso de casi un millón de pesos.

Pues la pequeña María Fernanda Álvarez, quien apenas tiene un añito, sorprendió al verse portando un lujoso bolso de la marca Hermès de un precio bastante elevado para un accesorio que utilizaría una bebé.

Ahora María Fernanda está conquistando las redes al igual que lo hacen sus padres, a su corta edad luce increíbles atuendos y accesorios dignos de un fashionista. La bebé se podría convertir en la North West mexicana.

El pequeño bolso está hecho de piel de cocodrilo y su precio oscila en los 997 mil 657 pesos, esto hizo que algunos usuarios comentaran sobre el exclusivo accesorio de la pequeña.

"Yo se q Canelo puede comprar muchas bolsas de esas pero ese no es el caso , no seas presumida ..HUMILDAD antes q nada ... La vida da muchas vueltas" "A esa edad no saben de bolsas ya te gente que pudiera comer con el dinero de esa bolsa, humildad canelo mejor deberías ayudar A la gente de tu país".

En la fotografía de Mafer, también se puede observar que viste una camiseta rosada de la marca Moschino y un colgante de la misma marca de la bolsa de la pequeña.

Esto podría ser cuestión de herencia, pues el famoso boxeador también es muy amante de presumir las marcas que utiliza y los lujos que se da gracias a el rigoroso trabajo que mantiene.