Increíble, así suena 'The Pink Phantom' de Gorillaz y Elton John

Estados Unidos.- La industria de la música se encuentra celebrando uno de sus temas más exitosos, se trata del séptimo episodio del disco "Song Machine", la canción se llama "The Pink Phantom" y fue interpretada por una insólita colaboración entre Gorillaz, Elton John y 6black.

Fue el interprete de "Can You Feel the Love Tonight" quien anunció el proyecto en su cuenta de Twitter, generando miles de reacciones y comentarios por parte de los usuarios.

Aquí está 'The Pink Phantom'. Aún trabajando a distancia (yo estaba en Londres, él en Devon), colaborar con Damon en ésto fue un proceso atractivo y creativo. Estoy muy, muy feliz de que ésto haya sucedido, espero que disfruten la canción", dijo Elton John.

Siempre he sido fan de Gorillaz, así que cuando Damon se acercó y me pidió que me involucrara no lo pensé dos veces", escribió Elton John.

Elton John anunció su colaboración con Gorillaz en sus redes sociales/ Captura

Como era de esperarse el clip está lleno de divertidas animaciones como acostumbra la agrupación, incluido el personaje de Elton John, el cual utiliza una traje color rosa y un par de lentes bastante glamurosos, además de su distintivo pendiente. Esta animación enamoró de primera vista a todos sus fans, tanto así que en solo cuestión horas superó el millon de reproducciones.

Otro que hizo un gran papel en el tema es el rapero y compositor estadounidense Ricardo Valdez Valentine Jr, mejor conocido como 6lack, también reconocido por otros éxitos como "PRBLMS" y "OTW".

El rapero 6lack también hizo una gran colaboración en el tema/ Instagram

Con este novedoso tema, Gorillaz ha dejado claro que va con todo en su próximo lanzamiento llamado "Song Machine Season One", el cual incluirá 17 canciones con diferentes colaboraciones como Beck, ScHoolboy Q, St. Vincentm entre otros, no obstante, es imposible negar que las canciones que más han hecho ruido son "The Pink Phantom" y "Strange Timez".