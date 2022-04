¿Indirecta? Anuel AA le habría mandando este explosivo mensaje a Karol G

Aunque no se ha confirmado que sus palabras sean para Karol G , para muchos es evidente lo que quiso hacer Anuel AA, pues fue justo después de su presentación en Coachella que salió a relucir el mensaje que causó diferentes reacciones. Hasta el momento la cantante colombiana no se ha pronunciado al respecto.

Los comentarios al respecto no se hicieron esperar, pero Anuel dejó en claro que será la única reacción que tendrá al respecto y que la gente piense lo que quiera pensar, cerrando su comunicado con el mensaje: "Si la gente supiera", generando gran intriga.

De la misma manera, el cantante puertorriqueño utilizó algunos emoticones riéndose para burlarse de la situación e indicó que no le importa ni en lo más mínimo lo que hablen sobre él.

" Y eso que supuestamente soy yo el que estoy estancado en el pasado ", declaró Emmanuel, más conocido como Anuel AA , en una presunta indirecta a la Bichota. "Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo", continuó.

Gilberto Coronel

