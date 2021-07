Indra Villaseñor: De la Semana de la Crítica en Cannes a grabar su ópera prima en Sinaloa

Defensora de los derechos de las mujeres y de las causas justas, poseedora de un talento nato, apasionada por el séptimo arte, y hambrienta de llevar su mensaje más allá. Son algunas de las muchas cualidades que definen el amplio perfil de la cineasta Indra Villaseñor Amador, quien es un ejemplo del semillero de cineastas que están surgiendo de México.

Existen exponentes de la cinematografía en este país que día a día luchan por llevar el nombre de la nación y sus propuestas al mundo, y aquí la historia, presente y algo del futuro de una de ellas.

Nacida en Guadalajara pero de raíces sinaloenses, Indra Villaseñor Amador llegó a este mundo en 1991. Directora, guionista, productora y docente, es egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, antes denominado CUEC, hoy en día ENAC, una de las más importantes escuelas de cine que existen en México.

En el currículum de Villaseñor Amador se encuentran becas del Fonca, ha sido ganadora del Procine 2019, y nominada a los premios Emmy por su serie documental, Prisioner in the family. Mientras que su corto Pinky promise se alzó en el 2020 con el Ojo a Mejor Cortometraje de Ficción dentro del Festival de Cine de Morelia.

El arduo trabajo de Indra la ha llevado a convertirse en la primera mujer en ganar el programa Óperas Primas para egresados del ENAC, con el que trabajará en próximos meses en filmar su primer largometraje titulado Adiós, amor, que se grabará en Sinaloa.

Pero eso no es todo, porque la cineasta también brillará por ser parte de la selecta Semana Internacional de la Crítica del Festival Internacional de Cannes.

Cuando el cine está en tu corazón...

Siempre quise hacer cine. Desde que tenía 9 años me robé la cámara de video de mis papás, me puse a hacer una peliculita con mi hermano y mis juguetes y desde ese momento se me hizo como que era un juego. Al inicio yo no pensaba que fuera como una carrera, jugaba que hacía películas con mi hermano y mis primos, hasta que eventualmente llega el momento en que te cuestionan qué quieres estudiar y pasa justo que alguien me dice que hay la carrera de cine y es donde dije ‘quisiera estudiar en la UNAM’, porque era mi fantasía irme a vivir a la Ciudad de México y estudiar en la UNAM y ¡sueño hecho realidad!”, es como inicia su andar en el séptimo arte.