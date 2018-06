Hijos de Inés Gómez Mont conoce a su hermanita María

Luego de celebrar el Día del Padre, la conductora Inés Gómez Mont dio a luz a su bebita María. Fue a través de sus redes sociales donde compartió la feliz noticia: "Bienvenida María", comentó en una foto donde tenía a su nueva hija en brazos y a su lado, el orgulloso padre Víctor Manuel Puga.

BIENVENIDA MARIA Una publicación compartida de Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) el 18 Jun, 2018 a las 7:15 PDT

Sin dudar alguna, quienes estaban impacientes por conocer a su hermanita María, eran Inesita, Bruno, Diego, Javier, Bosco y Mayito, hijos de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Puga.

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, Inés Gómez Mont compartió el momento en que sus adorables hijos, conocen a su hermana María.

Conociendo a Maria #hermanos Una publicación compartida de Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) el 19 Jun, 2018 a las 7:29 PDT

Previo al nacimiento de María, Inés Gómez Mont agradeció a todas las personas que estuvieron con ello en este embarazo, así mismo le daba la bienvenida a su nueva hija de una forma más que amorosa.

Llega una princesa más a esta loca pero divertida familia, rodeada de mucho amor y deseada desde hace mucho tiempo.

"He de confesar que es cuando más nerviosa he estado y no sé por qué, pero en el fondo de mi alma me emociona muchísimo conocerla, cargarla ente mis brazos y decirle “yo soy tu mamá, bienvenida mi niña hermosa a nuestras vidas”, resaltó la conductora de televisión.

Por otra parte Inés Gómez Mont agradeció al equipo de médicos que atendió su parto, asimismo agradeció a todas las personas que le han felicitado ante la llegada de María a su hogar.