Inés Gómez Mont a falta de escuela se convierte en maestra de sus hijos

Inés Gómez Mont no deja que la pandemia de coronavirus (Covid-19) afecte la educación de sus hijos, pues como todos saben las vacaciones en las escuelas se adelantaron para evitar los contagios de la enfermedad, es por eso que la famosa se convirtió en su maestra de tiempo completo.

"Hola amigos de Hoy soy Inés Gómez Mont y les quiero compartir un poco de lo que estamos viviendo en este aislamiento como sabrán suspendieron las escuelas entonces continuamos con el calendario escolar pero en casa", dijo Inés.

Por si fuera poco Inés además de ayudarle a sus hijos con la tarea tiene más tiempo de convivir con ellos, pues algo que ama la presentadora es pasar tiempo con ellos, pues la ayudaron en un momento crucial en su vida y fue cuando le retiraron unos tumores de su cabeza.

Por si fuera poco hubo un tiempo en que Inés los tuvo que sacar adelante ella sola cuando se divorció del padre de sus primeros hijos, y es que según la presentadora no era muy atento como padre, además de haberle sido infiel.

"Me fue infiel con una amiga mía de Monterrey que convivíamos las dos parejas y hubo un cruce de amor digamos y cuando yo le cachó esas fotos en el celular porque justamente fue en diciembre le dije ya no quiero nada ahora si me quiero divorciar", dijo Inés en una entrevista.

