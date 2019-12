Inés Gómez Mont comparte emotiva carta de su hija Inesita

A principios de octubre Inés Gómez Mont informó a través de sus redes sociales que el pasado 19 de septiembre, se sometió a una cirugía en la cabeza donde le fue extirpado un segundo tumor cerebral benigno. Durante su recuperación la conductora de televisión ha tenido que estar en varias ocasiones lejos de sus hijos, quienes la extrañaron muchísimo.

Una prueba de esto es una tierna y emotiva carta que su hija mayor le escribió. Estando en el hospital Inés Gómez Mont recibió dicha carta, por lo que no dudo en compartirla con sus miles de seguidores en Instagram. La pequeña de su puño y letra le escribió: "mamá, ¿no sabes cuándo regresas? Te amo, no sabes cuánto te extraño. Eres mi partner y mi BFF best friend for ever (mejor amiga por siempre). Me encantaría verte ahorita mismo, espero que ya te mejores mucho. Todos te extrañamos más que nunca, te veo pronto, te extraño, te amo".

La conductora del Programa Hoy comentó sobre este hermoso detalle de su hija Inesita:

Debo de confesar que esta carta que me mando mi princesa Inesita me hizo llorar, lo más difícil de este proceso ha sido tener que dejar de ver a las pulgas, pero ya casi los veo y eso me pone muy feliz.

Y así fue. Inés Gómez Mont ya se encuentra de nueva cuenta en su hogar junto a sus adorables hijos, a quienes de cariño les dice "pulgas".

Anteriormente informó a sus fans que sería hasta 2020 cuando regresaría su trabajo en la televisión. "En la recta final, ha sido largo pero ha valido la pena el esfuerzo; les comparto que me duele mucho no poder estar en Teleton este año cómo se los había dicho, pero mis doctores consideran que es una transmisión muy larga y ahorita no es el momento; me dedicaré a descansar y estar con mi familia para cerrar el año y así poder regresar recargada para recibir el 2020".