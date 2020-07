Inés Gómez Mont cuenta cómo descubrió tener dos tumores en el cerebro

Inés Gómez Mont abrió su corazón sobre una de las etapas más difíciles de su vida, donde tuvo que enfrentarse a una complicada cirugía en septiembre pasado, en la que se le retiró un tumor benigno que tenía alojado en el cerebro. Desde entonces la conductora de televisión ha estado ausente del Programa Hoy.

Inés Gómez Mont contó en una entrevista con la periodista Fernanda Familiar para su canal de Youtube, que al poco tiempo de haber nacido su hijo Bosco (en 2015) se dio cuenta que algo no estaba bien con su salud.

Nació Bosco y como a los seis meses de que nace Bosco empecé a sentirme como un poco torpe con mis movimientos corporales, como que mis reacciones no eran al instante, como que me sentía como si tuviera delay, como retrasada en reaccionar.

La conductora de televisión pensó en un principio que solo se trataba de cansancio, sin embargo, las cosas fueron empeorando. "Después me empecé a desplomar, entonces, estaba por ejemplo parada y era como si me apagaran el switch, como si me hicieran real off y me iba al piso".

Un día me salió un derrame muy fuerte en el ojo, yo seguía como muy torpe, cayéndome, me desplomaba, pero yo a la hora de caer como que me levantaba rápido y decía: 'ay no, fue el tacón'.

Ante esto Inés Gómez Mont se hizo un chequeo general; tras ser canalizada con un neurólogo descubrió lo que estaba pasando. A la conductora de televisión se le practicó una resonancia magnética, con lo que se confirmó que tenía dos tumores en el cerebro.

El doctor entra y me dice: 'Inés, necesito hablar contigo, tienes dos…', hasta la fecha no me acuerdo cuál fue el término exacto que utilizó el doctor porque yo creo que me bloqueé, y le dije qué es eso, me dice: 'dos tumores cerebrales'.

Inés Gómez Mont tuvo la cirugía en un hospital en Miami, Florida, donde estuvo en las manos de uno de los mejores neurólogos del mundo y ¡es mexicano!

