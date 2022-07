Inés Gómez Mont desesperada por no pisar la cárcel recurre a la santería

Quién esta desesperada y no haya que hacer con tanto problema legal es Inés Gómez Mont de 39 años de edad, pues al parecer sus problemas con la justicia cada vez se pone peor, a pesar de que tanto ella como su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quien también está en las mismas han tratado de haber de todo para no pisar la cárcel.

Como muchos ya lo saben, Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga presentan cargos por asociación delictuosa, además de lavado de dinero, por lo que llevan mucho tiempo huyendo de la justicia, pero a la vez presentando amparos para resolver sus casos de manera separada, pero al parecer las cosas no se han arreglado de ninguna manera, por lo que han pedido ayuda a santeros para salir rápido de tantos problemas.

De acuerdo con el programa En Shock cada uno decidió contactar a un santero para pedirle un trabajo y así las cosas se facilitarán para ellos, pues es bien sabido que en el mundo del espectáculo los famosos recurren a este tipo de trabajos para alcanzar un proyecto dentro de la televisión entre otras cosas.

Inés Gómez Mont está desesperada por su situación legal/Instagram

Regresando con el supuesto trabajo se dice que Víctor Manuel Álvarez Puga no tiene dinero para pagarle a un santero, mientras que Inés Gómez Mont según sí encontró la manera de hacer una supuesta ofrenda, lo que causó la molestia de su esposo, pues también se ha dicho que dicho escándalo cada vez más los está separando.

Por su parte, las redes sociales han reaccionado a los recursos que ha tenido que llegar Inés Gómez Mont ante dicho escándalo, la cual la mantiene en estos momentos como prófuga de la justicia, alejándola del mismo mundo del espectáculo donde era muy conocida.

"La Santería si es mala porque sacrifican animalitos por cumplir caprichos.Un canal que se llama ley amtisectas habla un chico como perdió a su mujer por esa religión.Es mejor hacer el bien y luchar por tus medios para conseguir tus proyectos", "Conocí un amigo santero y yo recuerdo que tenía 2 "santos" niños no recuerdo sus nombre, y me decía que si alguno no le llegará a poner su ofrenda le cerraba su camino, creo que es real ese tipo de cosas", escriben las redes sociales.