Inés Gómez Mont habla por primera vez de su cirugía cerebral

En septiembre pasado Inés Gómez Mont se sometió a una cirugía en la cabeza, donde le fue extirpado un segundo tumor cerebral benigno. En una entrevista para el Programa Hoy contó cómo se encuentra hoy en día. "Me siento muy bien de salud, gracias a Dios, creo que fue un año bastante duro en muchos aspectos de mi vida, fue un susto, al final del día sí me toma por sorpresa porque no estaba yo esperando otra cirugía, era consciente desde el principio de que tenía dos tumores, y eso lo dije desde el primer día".

En un principio sus doctores le dijeron que el segundo tumor no sería operado porque estaba prácticamente inmóvil, "de pronto me llamó (el médico) para decirme que lamentablemente el tumor se estaba comportando de una manera agresiva y que era momento de llevar a cabo una cirugía".

Durante todo este proceso, la conductora de televisión Inés Gómez Mont estuvo muy apegada a su fe y con el incondicional apoyo de su familia.

La fe mueve montañas y sin duda nunca le solté la mano a Dios ni mi virgencita, honestamente, me agarré de ahí.

"Yo creo que te tienes que agarrar de eso y mi motor y mi inyección más grande fueron mis hijos, tuve que platicar con ellos, sobre todo con los grandes que ya son más conscientes de la situación para explicarles a lo que me iba a someter y que me vieran tranquila y yo transmitirles como esa paz".

La hermosa Inés Gómez Mont ya retomó su vida cotidiana y habló de los cuidados que debe tener, ya que debe estarse checando de por vida para evitar cualquier problema con su salud.