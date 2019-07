Inés Gómez Mont habla sobre supuesta enemistad con Natalia Téllez

Inés Gómez Mont rompió el silencio dando a conocer que entre ella y Natalia Téllez, no hay ningún tipo de rivalidad como dijo el periodista Alex Kaffie, pues había dicho que ambas mujeres no se pudieron ver en el programa Netas Divinas.

Es por eso que la conductora compartió una foto en Instagram stories, donde dejó bien claro que no hay rivalidad entre ella y la también actriz como se dijo, además dijo adorarla pese a las criticas.

"Saludos amiga @natalia_tellez desde la playa donde me entero y me rio de todo los que nos inventan jajajaja me parece muy injusto lo que te inventan por eso mejor reírnos y desacreditar a quien quiere hacer daño te adoro amiga y besos a todas mi netas que también adoro" escribió Inés.

Y es que como todos saben la animadora trata de alejarse del ojo del huracán a como de lugar, pero cuando entra da la cara de inmediato, pues Gómez Mont se ha dado a conocer por enfrentar los problemas que enfrenta en el mundo del espectáculo y vida personal.

@inesgomezmont los tiempos de Dios perfectos mucha más felicidad a su vida", "Lo que pierden unos y lo que ganan otros, cada quien tiene lo que se merece", fueron algunos de los comentarios que recibió Inés.

El mensaje de Inés a Natalia Téllez/Instagram stories

Por si fuera poco la mujer está preparando su gran regreso a la pantalla chica ya que ha estado alejada desde un buen tiempo dedicándose enteramente a sus hijos quienes se han convertido en unas celebridades para las redes sociales por su carisma y ocurrencias.

El nuevo programa de Inés se llama Familias frente al fuego, y ella será la anfitriona por lo que muchos esperan verla de inmediato, pues podría tener los mismos diseños que utilizó su comadre Galilea Montijo en el reality Pequeños Gigantes, donde fue vestida por Aldo Rendón el encargado de vestir a las estrellas.



"Mucha suerte en este nuevo proyecto Inés", "Ya quiero que empiece... bendiciones Inés..", son algunos de los comentarios que recibió una de las conductoras más importantes de la pantalla chica, por lo que este proyecto dará mucho de que hablar y se estrenará este 14 de julio por las estrellas.