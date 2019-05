Inés Gómez Mont hace costosa fiesta para su hijo tras escándalo

Inés Gómez Mont dejó los problemas por un lado y decidió hacerle la fiesta de cumpleaños a su hijo menor Bosco, quien quedó encantado con la lujosa celebración que le hizo la famosa conductora.

En Instagram Stories, compartió varios momentos del evento donde aseguró que solo tuvo unas horas para realizarlo, ya que al parecer todo fue de improvisto por lo que necesitó la ayuda de una decorada de eventos infantiles.

La temática de la fiesta sin duda alguna fue de los súperhéroes del momento Avengers, por lo que manteles, mesa de dulces y hasta el típico pastel estaban decorados de dichos personajes, incluso llevó a unos animadores disfrazados de los asombrosos personajes de Marvel.

"Hoy festejamos el cumple 4 de Bosco!! Por mis compromisos de trabajos tuve que adelantarle su festejo de cumpleaños a mi chiquito, aquí les comparto un poco Gracias vida", escribió Inés Gómez en una fotografía de Instagram.

Además algo que llamó la atención de usuarios fue que hasta Santa Claus, acudió a la fiesta de Bosco y es que en pleno verano el pequeño le pidió a su mamá que el personaje navideño también estuviera en su cumpleaños desatando la alegría de Bosco.

Como todos saben Inés es una de las celebridades que tira la casa por la ventana cuando se trata de hacerle fiesta de cumpleaños a sus retoños, pues siempre contrata lo mejor para que sus invitados se la pasen increíble, logrando su objetivo.

Por su parte alguno de sus invitados especiales fueron su comadre Galilea Montijo, y Chantal Andere quienes siempre están en los momentos más emotivos de la conductora.

Cabe mencionar que hace unos meses fue celebrada el bautizo de la pequeña María, la hija más pequeña de Inés donde su fiesta fue una de las más comentadas de la Ciudad de México debido a los lujos que tuvo.

Inés Gómez Mont con alguna de sus invitadas/Instagram

Pleito con su ex

Como se dijo en un principio Gómez Mont, dejó por un lado los problemas, pero para los que no saben se enfrentó al padre de sus cuatro primeros hijos quien la acusó de no dejar ver a los pequeños, por lo que ella le respondió señalando que no es la primera vez que él quiere hablar mal de ella.