Inés Gómez Mont hace impactante revelación sobre sus triates

Inés Gómez Mont contó impactantes detalles sobre su embarazo de triates en una charla con la periodista Mara Patricia Castañeda. Antes del nacimiento de sus hermosos hijos Diego, Javi y Bruno, el panorama era en verdad alarmante.

“Todo el embarazo de los triates fue súper desgastante porque fue de alto riesgo, tuve ocho amenazas de aborto, los doctores hablaron conmigo para decirme que no iban a sobrevivir", comentó Inés Gómez Mont.

De hecho, en la semana 16 del embarazo me pidieron absorber un bebé para que tuvieran más probabilidad de vivir dos.

La conductora de televisión se negó rotundamente a decidir cuál de sus triates no debía vivir, estuvo dispuesta a morir junto con sus hijos.

Toda está situación fue aún más difícil ya que el papá de sus triates no estuvo con ella, la relación entre ambos estaba mal.

Dicha relación entre Inés Gómez Mont y Javier Díaz se desgastó con su parto prematuro (a la semana 32). La presentadora de televisión no pudo conocer a sus triates hasta 48 horas después de su nacimiento: “Le daban sobre todo a Diego muy pocas probabilidades de vida. Los tres estaban en terapia intensiva y era muy fuerte. Fue una etapa que la pasé muy sola. El papá de mis hijos no los iba a ver porque decía que había tráfico. No me sentí ni acompañada".

El día que los doctores permitieron que Inés se llevará a sus hijos a casa, su esposo le dijo que ya no quería seguir a su lado.

Salen mis hijos del hospital y es cuando me dice: 'ya no te amo, no te deseo. Ya no me gustas, tu cesárea está asquerosa y me voy'.

"Y es cuando él se va por los cigarros, ya no regresó. Y es enfrentarme a esa realidad, con cuatro niños, tres con monitores, oxígenos en mi casa, y sola. Si no hubiera contado con el apoyo de mis papás, yo creo que no sé qué hubiera sido de mí”.

Hoy en día junto a su esposo Víctor Manuel Álvarez, forma una de las familias más queridas del medio del espectáculo.