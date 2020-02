Inés Gómez Mont investigada por la Fiscalía General de la República

La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la Seido, inició una investigación en contra de Inés Gómez Mont ya que en el ejercicio fiscal de 2016, la conductora del Programa Hoy obtuvo ingresos superiores a los que dio a conocer en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

De acuerdo con el diario Milenio, un Tribunal Federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar a la juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Patricia Marcela Diez, una copia de la denuncia que dio origen a la carpeta de investigación contra Inés Gómez Mont.

Milenio publica que la comadre de Galilea Montijo, pidió ayuda del Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la PGR, para llegar a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a fines de noviembre de 2018 la conductora de televisión pagó la cantidad de 10 millones 967 mil 907 pesos por concepto de contribuciones federales omitidas.

Posteriormente, en enero del año pasado, el Ministerio Público Federal determinó que el daño que Inés Gómez Mont le causó a Hacienda Pública no estaba pagado por completo, pues faltaban 2 millones 604 mil 537 pesos más; la presentadora del matutino Hoy pagó el dinero restante, pero el director de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la SHCP, envió un oficio el 12 de junio de 2019 donde hizo saber que la Unidad Administrativa de la dirección que preside, era la única facultada para pronunciarse respecto del perdón o del desistimiento de la acción penal.

Ante esto, los abogados de Inés Gómez Mont, pidieron no ejercen acción penal en contra de la conductora de televisión por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin embargo, el Ministerio Público Federal recalcó que no era procedente dicha petición.

Inés Gómez Mont, quien es sobrina del ex secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont y de Miguel Gómez Mont ex director general del Fonatur (quienes ocuparon los cargos en el sexenio de Felipe Calderón), interpuso una demanda de garantías y en octubre pasado la juez antes mencionada ordenó a la Fiscalía General de la República, entregar copia de la denuncia para tener elementos y saber si concede o no la protección de la justicia a la conductora de televisión.