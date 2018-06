Inés Gómez Mont da la bienvenida a su bebita María

La hermosa conductora de televisión Inés Gómez Mont, ha llevado a cabo de nuevo el milagro de la vida. Su hija María ¡ha llegado a sus vidas!

Fue a través de sus cuenta en Instagram, donde Inés Gómez Mont dio a conocer el nacimiento de su bebita María, fruto de su amor con Víctor Álvarez.

A todas las personas que estuvieron conmigo en esta hermosa etapa GRACIAS GRACIAS GRACIAS. Gracias por compartir esta alegría y llenarnos de amor que es justo lo único que necesita una mujer embarazada.

"Jamás olvidaré las muestras de cariño de cada una y el quererme hacer feliz y consentirme en este momento”, comentó Inés Gómez Mont en una de las fotografías más adorables que verás hoy.

De igual forma, Inés Gómez Mont indicó que estaba nerviosa y al mismo tiempo emocionada de poder conocer a su bebé quien agradará su bella familia junto a sus hijos Bosco, Diego, Bruno, Inés, Javier y Víctor Manuel.

"Llega una princesa más a esta loca pero divertida familia, rodeada de mucho amor y deseada desde hace mucho tiempo. He de confesar que es cuando más nerviosa he estado y no sé por qué, pero en el fondo de mi alma me emociona muchísimo conocerla, cargarla ente mis brazos y decirle ‘yo soy tu mamá, bienvenida mi niña hermosa a nuestras vidas’”.

En sus Instagram Stories, compartió que las contracciones habían comenzado.