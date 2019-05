Inés Gómez Mont pone en su lugar a su ex esposo Javier Díaz

Javier Díaz, ex esposo de Inés Gómez Mont, aseguró en una entrevista con TVNotas que la conductora de televisión no le permite desde hace cuatro años, ver a los hijos que tuvieron durante su matrimonio: Inesita, Bruno, Diego y Javier.

"Aún no sé cuál es la razón", expresó el empresario Javier Díaz, quien pidió a su ex esposa hacer las paces y que le permita ver a sus hijos.

Ante esto Inés Gómez Mont puso en su lugar a su ex a través de sus redes sociales:

Casualmente cada vez que sale un proyecto me quieren afectar Javier Díaz y su familia. Ya me cansé de sus mentiras. Aquí las pruebas de que yo no miento y jamás lo he hecho.

Siempre lo digo, lo que se ve no se juzga, pero a veces hay que poner un alto a ciertas situaciones.

Y más cuando sólo estas personas cobran por notas queriendo afectar mi imagen. Todo esto lo he guardado porque a mis hijos les he documentado todo para que el día de mañana, no caigan en las mentiras de este sueño cuando les quiera decir que soy la responsable de su abandono.

Tengo muchos mas detalles guardados, pero por mis hijos no los he expuesto. Ya me cansé de tantas mentiras, tantas traiciones y tantas portadas. Me he callado muchas cosas, pero estoy dispuesta a seguir defendiendo a mis hijos, no soy una mujer de escándalos, pero ya basta de tanta basura.

Asimismo Inés Gómez Mont dio a conocer que inició un proceso legal en contra de Javier Díaz, su familia y la revista de espectáculos.