Inés Gómez Mont practicaba santería para lograr objetivos, asegura su exsuegra

México. Inés Gómez Mont practicaría la santería para así lograr sus objetivos; esto lo declara la exsuegra de la famosa conductora, quien está prófuga de la justicia ahora junto con su esposo Víctor Manuel.

Tita Bravo, exsuegra de Inés Gómez Mont y quien es empresaria, comparte en entrevista con el programa Sale el Sol que la famosa conductora de televisión pudo haber practicado la santería en contra de ella y de su hijo Javier Díaz.

Se han dado a conocer algunos posibles problemas legales que enfrentan Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga, y Tita ha hablado al respecto en varios programas de entretenimiento, por ejemplo ha señalado que Inés no le permite ver a sus nietos.

Pero llama la atención ahora que Tita refiere que es testigo de que Inés practica la santería, puesto que una vez la acompañó con una cubana, una chamana o bruja en San Jerónimo.

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel. Foto de Instagram

"Yo la esperé abajo, luego me quedé pensando ‘Igual y me estaba embrujando a mí y yo ni en cuenta’”, dice la mamá de Javier Díaz, exesposo de la ex conductora del programa de televisión Ventaneando y quien también es actriz.

Tita añade que Inés y su esposo regresaron a la Ciudad de México tras haber estado escondidos en el extranjero y pidió a quienes llegaran a verlos que “los señalen con el dedo”, además deja en claro que su retorno es para negociar con las autoridades sobre la situación que enfrentan.

Tita es abuela de los trillizos Javier, Diego y Bruno, primogénitos de Javier Díaz y lamenta no poder verlos en muchos meses. "Ella tiene una audiencia para resolver sus problemas. Obvio, está negociando presuntamente con las autoridades, ya sabes que todo se negocia”, manifiesta la señora a Sale el Sol.

La misma señora desea que Inés arregle sus problemas lo más pronto posible, ya que sus hijos son los más afectados: "por más que me esté peleando con la señora y con el señor, los afectados son los niños."

Inés y su esposo Víctor Álvarez Puga, así como otras cinco personas y siete empresas, recibieron orden de aprehensión el pasado 10 de septiembre de 2021 por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), puesto que se les hace responsables de delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita en 2016.

Se desconoce el paradero de Inés Gómez Mont y de su esposo Víctor Manuel, ambos padres de siete hijos, por lo que se encuentran prófugos de la justicia; en varios portales de noticias se ha reportado que los han visto en varios países sudamericanos y trasladándose por mar.