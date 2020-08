Inés Gómez Mont relató el tormentoso inicio que tuvo en TV Azteca, por no querer estudiar Derecho

Inés Gómez Mont recordó el tormentoso inicio que tuvo en TV Azteca y todo porque no estaba estudiando lo que su familia quería. En el podcast Out of the Box que conduce Edgar Garza, la conductora de televisión contó que antes de unirse a las filas de Televisión Azteca estaba estudiando la Licenciatura en Derecho, al igual que varios integrantes de su familia, sin embargo, ella anhelaba ser periodista.

Vaya sorpresa se llevó el papá de Inés Gómez Mont, cuando le informó que dejaría de estudiar Derecho para convertirse en periodista, algo que su progenitor tomó como un actor de rebeldía. Ante la decisión que había tomado su hija, el señor Fernando Gómez-Mont Urueta habló con sus conocidos en TV Azteca para que le hicieran la vida complicada a su hija y así, regresará a la universidad para seguir con sus estudios en Derecho.

Me meten como practicante un verano, no sabes cómo fueron conmigo, por supuesto por órdenes de arriba para que me hicieran la vida de cuadritos, para que realmente fuera un terreno complicado para mí y me regresara a estudiar Derecho.

"Mis jefes ya tenían la orden de arriba, para hacérmela cansada, me ponían unas trabas y me hacían unas cosas terribles, al grado de que me decían: 'tú aquí no eres hijita de papi'", recordó Inés Gómez Mont sobre sus inicios en TV Azteca, donde comenzó trabajado en el área de noticias con el corresponsal de guerra Nacho Núñez. "Para mí fue un gran maestro dentro de este mundo de la comunicación porque me enseñó desde saber a redactar una nota. La gente puede pensar que estamos nada más a cuadro, pero sé calificar un material, sé editar un contenido, me enseñó a hacer una voz en off".

Inés Gómez Mont tuvo que dejar el programa Hoy tras una cirugía cerebral el año pasado. Foto: Instagram @inesgomezmont

El debut de Inés Gómez Mont como conductora de televisión, fue en el programa "Los 25 +". Pati Chapoy dio la orden a la producción de que nadie le dijera a Inés cómo pararse o qué hacer frente a la cámara: "nadie le puede dar una sola indicación, ella sola sabe perfectamente cómo conducir", dijo en ese entonces "la Chapoy".

No te quiero contar cómo me fue en mi casa cuando les dije que iba a salir en la televisión. Yo decía: 'o qué confianza me tiene Pati Chapoy o qué ojo tiene de ponerme como cabeza de un programa', cosa que siempre le voy a agradecer. Sin duda tiene un ojo para todo, es una maestra y una líder porque es Pati Chapoy.

El año pasado Inés Gómez Mont compartió en sus redes sociales un momento muy significativo para ella: ¡la visita de su papá al foro del programa Hoy! Esta fue la primera vez que el señor Fernando Gómez-Mont Urueta visitó a su hija en el lugar donde trabaja. "Mi papá nunca me había acompañado a trabajar, jamás había ido conmigo a un foro y hoy fue su primera vez después de muchos años de carrera, me sentí muy especial de que haya aceptado mi invitación, creo que ya me perdono por ser su hija rebelde que se dedicó a la televisión jajajaja ¡Ufff estoy muy feliz! Te amo papi, el abuelo pepegrillo".

El papá de Inés Gómez Mont en el foro del programa Hoy. Foto: Instagram @inesgomezmont

Anteriormente en una entrevista con Fernanda Familiar, Inés Gómez Mont comentó: "mi papá se enojó cuando le dije que yo no quería ser abogada, él como buen abogado penalista quería que su hija se dedicada a lo mismo, pero resultó que no. Soy la única dedicada a la tele, empecé en Derecho, pero después opté por salirme de la carrera. Realmente lo que quería era periodismo y no me arrepiento, creo que lo hice en buen momento. Estoy rodeada de abogados y me siento muy orgullosa de mi familia y de lo que han hecho y seguirán haciendo, tendrán mi apoyo absoluto en todo lo que hagan. pero también estoy orgullosa de lo que he logrado".

