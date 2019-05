Inés Gómez Mont revela que fue operada de emergencia

Inés Gómez Mont, una de las conductoras más queridas de la televisión, contó a través de un video publicado en sus Instragram Stories que fue operada de emergencia de la vesícula, luego de sentir fuertes malestares por más de un mes.

"Hace tres días me tuvieron que operar de emergencia de la vesícula, llevaba ya un mes y cachito sintiéndome muy mal, me habían hablado de tenerme que operar, no había querido por un tema de trabajo y porque la verdad estaba muy complicada en llamados”, comentó Inés Gómez Mont.

Pensé que me podían controlar un poco los dolores, pero pues no, llegó el día en el que no soporté más.

"Terminé en urgencias, mi vesícula no funcionaba, me tuvieron que abrir y quitarla”, señaló la bella presentadora de televisión.

Inés Gómez Mont ya se encuentra recuperada y agradeció por las muestras de cariño que recibió de sus seguidoras, quienes le mandaban mensajes preguntándole si todo estaba bien pues se mantuvo alejada un tiempo de las redes sociales.

“Yo sabía que estaban ahí preocupadas y me mandaban mensajes, pero bueno estaba yo un poco adolorida y saben que lo que me gusta compartirles siempre son puras cosas agradables, así que les agradezco el cariño de siempre, de todos los días estar al pendiente de mí y de mi familia las quiero muchísimo”.