Inés Gómez Mont revela que su hija la rechazaba tras su operación

A principios de octubre de 2019 Inés Gómez Mont, dio a conocer que el 19 de septiembre de ese año, se sometió a una cirugía en la cabeza donde le fue extirpado un segundo tumor cerebral benigno, su mejor medicina desde entonces, han sido las travesuras y cuidados de sus hijos, sus adoradas "pulgas" como les dice de cariño.

Quien resintió mucho la ausencia de su mamá fue María, la hija menor de la conductora de televisión. Tras su operación Inés Gómez Mont tuvo que pasar mucho tiempo en el hospital para su recuperación. Fue hasta el 18 de diciembre de 2019 que fue dada de alta, tres meses después de la cirugía. La conductora de televisión realizó un viaje junto a su familia; en una de sus publicaciones en Instagram confesó que su pequeña hija la rechazaba luego de su cirugía.

"Esta niña me trae en las nubes, después de no poderla cargar en 4 meses, estaba muy enojada y sentida conmigo, pues no entendía nada, para las dos fue muy difícil pero ya por fin reconectamos, estoy muy feliz", comentó en su post, junto a una serie de adorables fotos junto a su hija María.

Inés Gómez Mont agradeció desde sus vacaciones con su familia a todas las personas que se han preocupado por ella; asimismo informó cómo se encuentra hoy en día. "Les agradezco enormemente a todas y todos los que me preguntan cómo sigo y cómo me siento, gracias por estar al pendiente ❤️".

Me siento muy bien, feliz y muy agradecida, les mando muchos muchos muchos besos, gracias por preguntar ❤️.

En otro de sus post en su feed de Instagram, expresó "lo más importante en la vida, la familia ❤️".