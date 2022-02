Inés Gómez Mont revelaría nombres de "culpables" en lavado de dinero, pero esto pide a cambio

México. La conductora Inés “N” desea dar la cara, acabar con la pesadilla que vive tras ser señalada de varios delitos y estaría dispuesta a revelar nombres de los verdaderos culpables.

Lo anterior lo revela una persona allegada a Inés "N" a una revista de circulación naciona, y también refere que la conductora colaboraría con las autoridades a cambio de que le brinden algo muy especial.

"Inés está dispuesta a colaborarr con las autoridades para revelar nombres y papeles que los lleven a detener a los verdaderos culpables, pero a cambio pide protección", revela la fuente al referido medio.

Inés "N" se sentiría incómoda y molesta de que los verdaderos culpables de todo lo que la acusan a ella están en sus casas como si nada, mientras ella se encuentra fugitiva, cuenta la misma persona.

Inés "N" y su esposo Víctor "N". Foto de Instagram

Inés “N”, de 38 años, y su esposo, Víctor “N”, de 45, fueron señalados en septiembre pasado de estar involucrados en varios delitos, entre ellos lavado de dinero, preculado y operaciones con recursos públicos, por lo que autoridades mexicanas giraron una orden de aprehensión en su contra.

La pareja se encuentra prófuga de la justicia y el familiar menciona también que Inés "N" ya le habría pedido también a sus abogados presentar un amparo para que no la detengan en cuanto regrese a México.

“Está harta de huir, ya no quiere seguir escondiéndose, no es la vida que quiere darles a sus hijos, pero no puede regresar a México como si nada porque será detenida y exhibida a nivel internacional, lo cual sería todo un circo mediático y es lo que menos quiere”, expresa el familiar de Inés "N".

Inés "N", quien también es actriz, la estaría pasando bastante mal porque no puede ver a sus hijos, por eso desea que pronto pueda aclararse su situación y ella pueda volver a la normalidad en su vida y estar junto a su familia, sostiene su familiar.

En las últimas horas se ha especulado que Inés "N" habría sido notificada vía correo electrónico sobre su audiencia para declarar ante la FGR, de forma virtual, pero tendrá que mostrar su rostro en dicha cita con las autoridades en fecha próxima, refiere esto el periodista Jorge Carbajal en su canal de YouTube.