Inés Gómez Mont sale en defensa de su comadre Galilea Montijo

Inés Gómez Mont compartió recientemente una fotografía junto a su entrañable amiga y comadre Galilea Montijo; en dicho post ambas lucen bellas y glamorosas. "Nos vemos muy serias, pero en realidad creo que somos un verdadero desastre", escribió Inés junto a la foto.

Aunque ambas recibieron muchos halagos por parte de sus seguidores, no pudieron faltar los haters que atacaron a Galilea Montijo, escribiendo insultos y comentarios sin fundamentos. Esto causó el enojo de Inés Gómez Mont quien en su publicación en Instagram salió en defensa desu comadre.

¿Ustedes creen que por ser figuras públicas pueden ofender, sin pensar que no nos duele o que nuestros hijos, que ya leen sus comentarios no les duele?

"Y además aclaro algo, no por ser figuras públicas estamos a expensas de sus ofensas, ¿a poco a mí me da derecho ir a restaurante y ofender al mesero por que soy el cliente y se debe al consumidor? o si voy al salón de belleza puedo lastimar a la que me atiende por que gracias a mí le pagan sueldo y entonces ¿tengo derecho de decirle, gorda, fea, zorra o cualquier cantidad de adjetivos despectivos? Lo digo por que ustedes así dicen, son figuras públicas se deben al público y que se aguanten, ¿por?, no se confundan, ¡ya basta!".

La conductora de televisión Inés Gómez Mont expresó su tristeza al ver tanto "veneno" en una simple fotografía, resaltando que la mayoría de los malos comentarios son de mujeres. "Son las primeras en levantar la voz y exigir respeto al género y son las primeras que predican con lo contrario".

Mujeres es hora de cambiar pero desde cada una, piden a gritos no más violencia a las mujeres y ustedes son las primeras en agredir y violentar.

"Ustedes se quejan que mi comadre las bloqueo en comentarios o cualquier figura pública, pero no se fijan que de pronto escriben cosas terribles. Sean responsables con sus palabras, mujeres no caigan en estas cosas, no somos así, nosotros no somos eso, entienda, somos iguales", mencionó Inés Gómez Mont.

¿Que ganan con agredir? una cosa es opinar y otra muy distinta es ofender o lastimar.

"Los valores empiezan en casa, sean mujeres de bien y críen hijos de bien, pero predicando con el ejemplo, no de dientes para afuera, no sean hipócritas todas aquellas que agreden o critican".

Ante estas palabras de su comadre, la bella Galilea Montijo le agradeció por defenderla de los haters. "Comadre te amo ❤️ ¡que no te hagan enojar! Y las que se enojan que por si mi ceja, que mi pelo, que el peinado, que el vestuario, que el peso, que la vida etc... les mando besos y sean felices chicas, tenemos que ser más productivas".