Inés Gómez Mont se declara inocente y asegura que solo es una conductora de televisión

Inés Gómez Mont de 38 años de edad volvió a lanzar un comunicado en redes sociales donde asegura que todo lo que se ha dicho en su contra es una injusticia, pues deja en claro que solo es una conductora de televisión.

"He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito", dice al principio de su comunicado.

Y es que la mejor amiga de Galilea Montijo ha mantenido un perfil bajo tras las acusaciones en su contra y se deslinda de todas ellas, asegurando que todo es una injusticia, pero se está preparando con un equipo legal para enfrentar dichos cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero entre otros.

Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado", aparece en el texto de la famosa.

El comunicado lanzado por Inés Gómez Mont/Instagram

Recordemos que desde hace tiempo Inés Gómez Mont se había alejado de la pantalla chica, pero esto se debió a problemas de salud, ya que había sido operada de la cabeza.

Ahora la artista deja en claro que es inocente y que luchará para demostrar que las acusaciones en su contra son falsas, pues es asegura es una mujer de bien.

"Sé quien soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia", finaliza la famosa con su textual.

