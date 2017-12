Inés Gómez Mont se defiende y revela todo de su ex pareja

"Les comparto mi historia, aquí esta la verdad de mi vida, jamás antes contada por respeto a mis hijos y a mi vida íntima", con estas palabras la conductora Inés Gómez Mont inicia un comunicado en el que detalla cómo ha sido la relación de su ex pareja Javier Díaz con sus cuatro hijos.

Gómez Mont había guardado silencio al respecto, pero decidió hablar después de varios años de agresiones y señalamientos por parte de su ex pareja, quien, de acuerdo a Inés, sólo busca fama, pues dista mucho de ser un padre responsable; Mont busca obtener un permiso para poder viajar con los pequeños fuera de México.

Además del comunicado, la conductora compartió en Instagram una llamada telefónica con él, en donde el propio Javier Díaz admite que pasó seis meses sin ver a sus hijos.

"Les comparto mi historia, aquí esta la verdad de mi vida, jamás antes contada por respeto a mis hijos y a mi vida íntima. Hoy se las comparto con mucho amor, ya que nunca he escondido nada y mi vida ha sido un libro abierto para todas ustedes. Lamento que haya tenido que ser así, por que no me gusta el escándalo ni el morbo en las historias, pero ya me cansé de callar por tantos años y sólo recibir agresiones. Seguramente después de esto el papá de mis 4 hijos y su familia darán patadas de ahogados y querrán seguir lastimando e inventando cosas y afectar mi imagen, es por eso que he decidido hablar y dar con esto por concluido el tema. Ya no crean más mentiras!!. Soy consiente que hay muchas madres como yo con situaciones similares y lo único que les puedo decir, es que la vida se encarga de poner todo en su lugar, empezando por Dios y también que estoy segura nuestras autoridades lo harán, les juro que no he perdido la fe de que se haga justicia el respecto.

Prometo que haré todo lo que esté en mis manos para seguir apoyando a madres solteras y a sus chiquitos.

LEVANTEMOS LA VOZ, PERDAMOS EL MIEDO Y NO DEJEMOS QUE NADIE MÁS ABUSE DE NUESTRA INTEGRIDAD Y LA DE NUESTROS HIJOS".

A la par de este intercambio de declaraciones entre Mont y su ex pareja, recientemente la conductora informó que se convertirá en mamá nuevamente.

¿Por qué Inés Gómez no puede salir con sus hijos del país?

La familia de Inés Gómez Mont viaja constantemente y los seguidores de la conductora son testigos de las divertidas vacaciones las cuales comparten a través de Instagram.

Aunque parece que estas últimas fechas Inés ha tenido problemas para viajar con su tropa de pequeños y es que los pasaportes de los más grandes de sus hijos Inesita y los trillizos Javier, Diego y Bruno ya necesitan ser renovados, recordemos que la custodia de ellos esta compartida por ambos padres y deben de recurrir a su papá Javier Díaz para poder expedirlos.

Según el reportero de espectáculos Alex Kaffie y Maxine Woodisde Inés Gómez ha tenido que ir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dos veces por mes para poder hacer el trámite de los pasaportes porque supuestamente su ex no ha querido firmar dichos papeles.

La presentadora tiene que esperar una orden judicial expedida por la Secretaria de Relaciones Exteriores para que los tramites no requieran de la firma del padre.

Rumores apuntan a que la relación de Javier e Inés no va del todo bien ya que aseguran que ella no deja que vea a sus hijos, recordemos que en el 2016 ella mencionó que no le preocupan los comentarios negativos en su contra expresando que "lo que se ve no se juzga".